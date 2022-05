Stiri pe aceeasi tema

- Acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 28 aprilie 2022. PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru transpunerea Directivei UE 2019 882 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerintele de accesibilitate aplicabile produselor si serviciilorProiectul…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronica in domenil achizitiilor publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.133,…

- Daca ne concentram exclusiv pe implicarea SRI și SIE in „comisia de investiții” cred ca ratam discuția esențiala. Problema e comisia in sine. SRI și SIE vor avea un cuvant de spus in ceea ce privește „investitorii straini”. Tolo scrie: „in ce țara UE serviciile secrete țin loc de bursa, de piața și…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normativ care aduce modificari legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, informeaza Administratia Prezidentiala. Legea promulgata transpuse directivele europene referitoare la drepturile de autor si conexe aplicabile anumitor…

- ”O noua depunere importanta pentru a obtine finantare din Fondul pentru Modernizare! A fost transmisa spre evaluare catre BEI schema multianuala pentru realizare si modernizare retea distributie energie electrica, cu o valoare totala de 1.1 miliarde EURO”, a scris, vineri, pe Facebook, Virgil Popescu.…

- Ovidiu Puiu, senator PSD: Fara o creștere accelerata a capacitații de producție, securitatea energetica ramane doar o lozinca! Cu sau fara moțiune de cenzura impotriva ministrului Energiei, cifrele arata sec faptul ca Romania este intr-un scenariu gri, daca nu chiar negru, cand este vorba de securitatea…