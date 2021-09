Stiri pe aceeasi tema

- Din programul artistic al petrecerii de la Constanta a cununiei civile dintre Simona Halep si Toni Iuruc nu a lipsit cunoscuta cantareata Loredana Groza.I am pregatit ceva foarte romantic, special pentru acest moment atat de special din viata lor. laquo;Buna seara, iubite raquo;, normal. Suntem prietene,…

- Simona Halep și Toni Iuruc sunt de acum soț și soție, cununia civila avand loc in cursul zilei de miercuri la Constanța. Nașii celor doi sunt soții Caramihai. De altfel, Dani Caramihai este patronul localului unde are loc petrecerea.

- A venit ziua cea mare pentru Simona Halep și pentru partenerul ei de viața, Toni Iuruc! Chiar in aceste momente, cei doi au parasit locuința, pregatiți pentru o nunta de poveste, așa cum amandoi au anunțat. Simona Halep și Toni Iuruc vor spune in cateva momente cel mai important „Da” din viața lor,…

- Mult a fost și puțin a ramas! In doar cateva ore, Simona Halep și Toni Iuruc iși unesc destinele pentru tot restul vieții. Ei bine, deși astazi are loc cel mai frumos eveniment din viața ei, sportiva nu uita de fanii sai. Inca de la primele ore ale dimineții, aceasta a postat pe Instagram o poza, cu…

- In doar cateva ore, Simona Halep va spune cel mai important „Da” din viața ei, mai exact in fața ofițerului Starii Civile din Constanța. Sportiva iși va uni destinul cu cel al afaceristului Toni Iuruc. Evenimentul va avea loc in Mamaia, unde au fost invitați cei mai dragi oameni din viețile celor doi.…

- Miercuri, 15 septembrie, Simona Halep (29 de ani, locul 11 WTA) se va casatori cu Toni Iuruc, cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. Invitații vor avea de „indurat” doua condiții drastice. Cununia civila dintre fostul lider mondial și logodnicul ei, Toni Iuruc, este programata miercuri, de la…

- Simona Halep se pregateste de ziua cea mare. Nunta cu alesul sau, Toni Iuruc. Se pare ca sportiva ar fi decis ce nume va purta dupa casatorie.Simona Halep si Toni Iuruc vor face pasul cel mare peste doar doua zile. Se pare ca sportiva a decis sa ia si numele sotului sau, astfel se va numi Simona Halep…

- Vinerea trecuta a fost mare petrecere in familia Simonei Halap, asta deoarece tenismena a dat un party de zile mari pentru a sarbatori logodna cu Toni Iuruc. Ce spune acum vedeta despre eveniment și cand va avea loc nunta.