- Curtea de Apel Galati a condamnat la un an de inchisoare cu executare un barbat din oras care in urma cu trei ani a omorat cainele unui vecin, in urma unei altercatii intre cele doua persoane, informeaza Agerpres. Decizia este definitiva.Patrupedul a fost omorat cu un cutit, in scara unui bloc, in timp…

- Fostul primar al comunei Belin, Siko Imre, a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare, printr-o sentinta definitiva pronuntata recent de Curtea de Apel Brasov, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene pentru agricultura. Instanta a respins, ca nefondat, apelul formulat…

- Inculpatul a fost trimis in judecata de procurori pentru infracțiunile de lipsire de libertate in mod ilegal si rele tratamente aplicate minorului, iar magistrații Judecatoriei Braila l-au condamnat la o pedeapsa de doi ani si opt luni de inchisoare, informeaza Agerpres .Braileanul are 64 de ani și…

- Cunoscutul țepar cu chirii din Cluj-Napoca, Cristian Sorin Lung, care activa din 2012 și dadea cele mai țepe de UNTOLD, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj la 2 ani, 7 luni și 20 de zile de inchisoare cu executare pentru inșelaciune in forma continuata, scrie clujust.ro