- Doi barbați au fost amendați pentru și-au fotografiat buletinul de vot in timpul alegerilor locale de duminica. Incidentele au avut loc in secții de votare din județele Galați și Ilfov. Un alt incident a avut loc intr-o comuna din Dolj unde un barbat i-a alertat de pomana pe polițiști. Potrivit…

- O casa de pe strada Spicului din orașul Tg. Bujor din Galați ar trebui sa adaposteasca cel puțin o mie de persoane, care și-au facut mutație la aceasta adresa. Un sfert dintre acestea, adica 250 de persoane, și-au facut mutație doar de joi pana vineri, pentru ca duminica, 27 iunie, in orașelul galațean…

- Femeia a fost oprita in trafic noaptea trecuta de catre un echipaj al Poliției Locale care au aflat ca șoferița nu avea permis de conducere. De asemenea, aceasta se afla intr-o stare avansata de ebrietate, scrie Monitorul de Galați.Femeia de 39 de ani din Galați le-a spus senin polițiștilor ca nu poseda…

- Doi adolescenți au fugit dintr-un centru de plasament dintr-o localitate din statul american Florida și au furat doua arme de foc. Aceștia planuiau sa ucida mai mulți polițiști. Potrivit informațiilor furnizate de CNN, este vorba despre un baiat de 12 ani și de o fata de 14 ani. Nicole Jackson și Travis…

- Un incident de-a dreptul șocant a avut loc in Galați, in cea de-a treia zi de Paște. Un barbat in varsta de 52 de ani a murit, dupa ce s-a inecat cu un mic. In ciuda tuturor eforturile depuse de cadrele medicale in a-l resuscita pe barbat, in cele din urma a fost declarat decesul. Acesta a fost gasit…

- O tanara din Republica Moldova, in varsta de 20 de ani, a fost prinsa la frontiera cu un document de identitate fals. Cazul a avut loc pe 15 aprilie curent, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca - I.T.P.F. Iași.

- Trei persoane au fost ranite in aceasta dimineata la Galati, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina pe trotuar, lovindu-i pe cei trei pietoni, care se aflau in fata unui chiosc. Au scapat ca prin minune cu viata si niciunul nu este grav ranit.

- Doua autoutilitare si un autobuz au fost implicate intr-un incident la iesirea din orasul Galati. Din primele verificari a rezultat ca soferul uneia dintre autoutilitare care transporta intr-o semiremorca un rulou de tabla a pierdut controlul directiei de deplasare, iar ruloul a cazut pe carosabil si…