- Sandra Mutu este o prezența discreta in lumea mondena, chiar daca este soția celebrului Adrian Mutu. Partenera de viața a „Briliantului” a decis sa iși ia mama la plimbare, iar cu aceasta ocazie s-a aflat și cat de bine arata soacra fostului fotbalist roman. Iata imaginile surprinse de paparazzi SpyNews.ro!

- Pentru cateva zile, membrii unei familii din Louisiana au putut spune despre ei ca sunt miliardari. Soția lui Darren James a gasit in contul fiicei lor 50 de miliarde de dolari, a povestit barbatul, pentru BRProud, portal de știri afiliat televiziunii WVLA, care emite din Baton Rouge, preluat de Kiro7,…

- In dupa amiaza zilei de 29 mai 2021, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata cu privire la faptul ca, o femeie, din localitatea Vingard, ar fi fost agresata de soț. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, barbatul, in varsta de 41 de ani, pe fondul unor neințelegeri avute cu…

- In dupa amiaza zilei de sambata, 29 mai 2021, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata cu privire la faptul ca, o femeie, din localitatea Vingard, ar fi fost agresata de soț. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, barbatul, in varsta de 41 de ani, pe fondul unor neințelegeri…

- Un tanar de 35 de ani, din Radenii Noi, județul Botoșani, a ajuns la Urgente in stare grava, dupa ce sotia i-a dat foc. Totul s-a intamplat miercuri dupa-amiaza in gospodaria celor doi, intre care a izbucnit o cearta, iar femeia si-a stropit sotul cu benzina, pentru a-l speria, amenintand ca ii da foc…

- Gabriela Prisacariu are o mama cu care se poate mandri. Aceasta a postat o fotografie de la marele eveniment cu cea care i-a dat viața. Reacția fanilor nu a intarziat sa apara. Aceștia au marturisit ca Gabriela este copia fidela a mamei sale.

- Dupa ce a plecat din Turcia, Marius Șumudica a luat o pauza de antrenorat. Revenit in țara antrenorul și-a petrecut sarbatorile alaturi de familie. Ba mai mult de-atat și-a facut soția fericita, dupa ce i-a facut un cadou extrem de scump. Paparazzi de la Playsport.ro au surprins-o pe domana Șumudica…

- Fie vara sau iarna, fie pandemie sau nu, Adrian Ropotan și soția sunt mereu interesați de sport. Cei doi au dat nas in nas cu ”antrenorul vedetelor”, dupa cumparturi, iar cei trei au purtat discuții lungi.