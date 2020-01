Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a desemnat clinicile de fertilizare drept sector strategic al țarii și a anunțat ca, de la 1 februarie, tratamentul de fertilizare in-vitro va fi gratuit pentru toate femeile. Planurile fac parte din strategia premierului Viktor Orban de creștere a natalitații. „Am cumparat toate firmele care…

- Pretul energiei pe piata bursiera spot din Romania este cel mai mic din regiune, tara noastra exportand peste 300 de MW vineri in jurul pranzului, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM, analizate de AGERPRES.Astfel, energia cu livrare vineri costa, pe piata romaneasca, 37,41 euro pe MWh,…

- Guvernul de la Budapesta a introdus in acest an un o noua schema pentru a sprijini casatoriile si nasterile prin imprumuturi subventionate, iar programul a contribuit deja la inmultirea exponentiala a nuntilor, dar este inca prea devreme de spus daca va contribui si la cresterea numarului de bebelusi,…

- „Premierul Romaniei, Ludovic Orban, și premierul Ungariei, Viktor Orban, sunt una și aceeași persoana?” Acesta este titlul unui material plin de umor, publicat de siteul maghiar index.hu, care prezinta cititorilor „o mica atentie pentru amatorii de teorii... The post Orban vs Orban. Glume in presa din…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza miercuri o vizita in Ungaria pentru a relansa schimburile economice, in cadrul relatiilor diplomatice care se desfasoara in mod constant intre Budapesta si Moscova de la revenirea la putere a premierului ungar Viktor Orban in 2010 si in pofida criticilor occidentale,…

- Volkswagen nu cauta locatii alternative in timp ce isi evalueaza planurile de construire a unei noi fabrici in Turcia, a afirmat marti Andreas Tostmann, sef de productie la VW, transmite Reuters, citata de Agerpres. Compania a amanat decizia finala privind construirea unei fabrici in Turcia, a anuntat…