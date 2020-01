Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat sambata ca stie problemele de la vama, dar situatia este mai complicata, iar una dintre solutiile avute in vedere pentru reducerea evaziunii ar putea fi vamuirea la destinatie. "Una dintre solutii este sa facem ce fac cei din Uniunea Europeana,…

- Dupa ce ministrul de Finante a anuntat ca are de gand sa desfiinteze 2.000 de posturi de la ANAF, Sindicatul National al Functionarilor Meridian reactioneaza vehement si sustine ca nu asa se vor obtine reducerea evaziunii fiscale si cresterea sumelor incasate la buget, obiective declarate de Florin…

- Ministrul Finanțelor considera ca evaziunea fiscala a devenit o problema de securitate naționala in Romania. Fiscul, restructurat din temelii Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, considera ca evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. În consecință, ministrul…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Cițu, a declarat dupa ședința de Guvern, de miercuri, ca vor fi alocați 50 de milioane de lei pentru Aeroportul de la Ghimbav, scrie agerpres. ,,Sumele alocate pentru investitii sunt de 4,5% din PIB ceea ce inseamna cu mult peste ceea ce aloca alte tari mai bogate…

- Plenul Camerei Deputatilor va dezbate, miercuri, abrogarea pensiilor speciale, cu exceptia celor din sistemul de aparare si ordine publica, dar si reducerea TVA de la 19% la 16% si dublarea alocatiilor copiilor. PSD a reusit sa impuna, in comisii, adoptarea acestor masuri fiscale care, spun liberalii,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, i-a asigurat pe ministrii de Finante din Uniunea Europeana ca a identificat pachetul de masuri necesare si potrivite realizarii unei consolidari fiscale durabile in Romania, informeaza joi un comunicat al ministerului de resort. Potrivit sursei citate, asigurarile…

- Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este departe de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%. Reducerea inflatiei in zona euro in octombrie se explica in principal prin evolutia preturilor la energie, care…