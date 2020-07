Una dintre plăcerile nevinovate ale românilor, afactată de PANDEMIE ”Asociatia Berarii Romaniei continua campania #SOSHoreca de sustinere a sectorului ospitalitatii, sub umbrela #Reconnect. Odata cu redeschiderea teraselor favorite din baruri, pub-uri, cafenele, restaurante si hoteluri, oamenii sunt invitati sa iasa din nou sa socializeze si sa isi recapete increderea ca pot consuma in siguranta, bineinteles cu respectarea stricta a normelor de distantare si de igiena. In lunile martie – mai 2020, sectorul local al berii a inregistrat o scadere de peste 10 procente fata de aceeasi perioada a anului anterior”, arata asociatia intr-un comunicat. Incepand cu luna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

