Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe ca Adrian Simionescu are o avere impresionata, insa iata ca celebrul manelist a demonstrat ca se poate și altfel! Pentru cateva minute bune a trecut la ”munca de jos”, și-a pus in spate ghiozdanul și s-a declarat pregatit pentru a deveni livrator. Iata cum a fost surprins noaptea trecuta…

- In urma cu aproximativ o saptamana, Dani Mocanu posta un videoclip pe rețelele de socializare prin care solicita ajutorul internauților. Celebrul manelist le spunea fanilor ca dorește sa faca tot posibilul pentru a lua legatura cu cel mai sangeros criminal din Romania, Marius Csampar. Iata care este,…

- A fost implicat intr-o mulțime de scandaluri, este o personalitate celebra in lumina reflectoarelor, insa Dani Mocanu nu s-a afișat aproape niciodata cu cea care i-a dat viața. Celebrul manelist a facut pasul cel mare chiar pe TikTok, acolo unde a postat un videoclip cu el și cu mama sa, dedicandu-i…

- Celebrul manelist Adrian Minune este apreciat de publicul larg pentru frumoasa lui familie, dar și pentru dragostea pe care i-o poarta soției sale, Cati. Manelistul se mandrește cu doua fiice superbe, iar Adriana și Karmen au facut dezvaluiri neștiute pana acum despre copilaria lor. Iata ce sacrificii…

- Bianca Andreescu a dorit sa marcheze printr-o postare speciala ziua tatalui sau, Nicu Andreescu fiind sarbatoritul zilei. Sportiva care reprezinta Canada a avut și un mesaj aparte pentru cel care i-a îndrumat pașii în viața și spre tenis. Aflata în plin program de antrenament…

- Celebrul manelist Sorinel Puștiu’ s-a fotografiat cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Pozele au fost postate de cantarețul de manele pe conturile sale de socializare, pentru ca toata lumea sa vada langa cine apare in imagini. Sorinel Puștiu a facut poze cu președintele Klaus Iohannis Sorinel Puștiu’…

- Gabriela Cristea are parte de o zi cu emoții mari, in care și-a dat seama ca fetița ei Victoria a crescut. Fiica cea mare a prezentatoarei a implinit 4 ani, azi, iar vedeta a marcat evenimentul cu un mesaj impresionant și o serie de fotografii de la nașterea micuței pana in prezent.

- Pepe a venit azi in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani unde a interpretat cea mai noua piesa a sa, ”Iubesc”, in colaborare cu fiica sa cea mare, Rosa, dar și cu Theo Rose. Ce a putut spune Pepe despre fiicele lui, in direct la TV Pepe a cantat in premiera noua sa piesa in […] The post Ce a putut spune…