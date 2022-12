Stiri pe aceeasi tema

- Numirea in funcția de ministru delegat pentru infrastructuri al lui Galeazzo Bignami, un deputat de extrema dreapta fotografiat in 2005 cu o banderola nazista pe brat, in guvernul italian condus de premierul Giorgia Meloni, a dat naștere unui val de reacții negative din partea militanților antifasci

- Italia face ”pe deplin parte din Europa si din lumea occidentala”, subliniaza marti noua sefa a Guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, conducatoarea Partidului Fratelli d'Italia (FdI, post-fascist si eurosceptic), intr-un discurs de politica generala, in fata deputatilor, care urmeaza sa acorde marti…

- Ea a fost numita de presedintele Sergio Mattarella, dupa consultari cu toate grupurile parlamentare. Alberta Forgiarini, corespondentul TVR in Italia, vorbește despre programul noului premier și de așteptarile italienilor.

- Lorenzo Fontana, un conservator catolic membru al formatiunii Liga, antiimigratie, a fost ales vineri presedinte al Camerei Deputatilor in Italia, relateaza AFP. Cativa senatori ai Partidului Democrat (PD, de centru-stanga) au desfasurat pentru scurt timp in hemiciclul legislativului o pancarta pe care…

- O inregistrare video in care doua femei din armata ucraineana canta, intr-un transeu, imnul italian antifascisc “Bella Ciao” impotriva invaziei ruse s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, scrie news.ro . In imagini se vede cum una dintre ucrainence profita de aceast respiro muzical si isi reincarca…

- Joi, premierul italian in exercitiu Mario Draghi i-a dat asigurari liderului ucrainean Volodimir Zelenski ca Italia ”nu va recunoaste rezultatul referendumurilor” organizate de catre Moscova in teritorii ocupate de rusi in Ucraina, relateaza AFP și News . Totodata, in aceasta convorbire la telefon,…

- Giorgia Meloni, al carei partid, Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI), s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate ieri in Italia, a revendicat conducerea urmatorului guvern. „Fratii Italiei” a obtinut intre 22% si 26% din voturi, iar partenerii sai de coalitie, Liga lui Matteo…

