Oana Igrețiu, una dintre femeile care se afla in spatele blogului culinar "Savori Urbane", a povestit calvarul prin care a trecut in casnicia sa, asta dupa ce fostul sau soț a incercat sa o denigreze, postand pe rețelele de socializare presupuse imagini din bucataria acesteia. Concret, barbatul a postat pe Facebook un clip video despre […]