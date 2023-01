Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a impus de la 1 ianuarie 2023 o taxa turistica, vizitatorii urmand sa plateasca o taxa suplimentara de 2% in hoteluri, moteluri, sate turistice, pensiuni, precum si pentru circuitele organizate de agentiile de turism. Angajatii misiunilor diplomatice si ai organizatiilor internationale cu statut…

- Luna de varf pentru vacantele romanilor a fost, anul acesta, august, in vreme ce pentru calatoriile de afaceri au fost lunile iunie si mai. Institutul National de Statistica noteaza ca, la fel ca si in anii trecuti, turistii romani au preferat calatoriile de scurta durata (de mai putin de 4 nopti de…

- Abia intorși din vacanța de Ziua Naționala, mulți romani iși planifica vacanța de Craciun. Și nu sunt singurii. O treime dintre europeni planuiesc sa calatoreasca in acest sezon de sarbatori.

- Cu toții știm de lucrurile care fac ca sarbatoarea Craciunului sa fie completa, fara de care nu ar exista. Insa, ne-am intrebat vreodata de unde provin? O familie de romani și-a deschis, in urma cu 28 de ani, o afacere care completeaza perfect atmosfera și magia cu care vine Craciunul. Mai mult, produsele…

- Din 14 noiembrie, de la ora 18.00, de luni pana vineri, Oamenii legii aduc adrenalina, actiune si suspans la AXN Serialul Oamenii Legii urmareste patru echipe din cadrul Politiei Romane care se confrunta cu cele mai interesante cazuri si care intervin acolo unde legea si ordinea par a fi incalcate.…

- 87% dintre romani au in plan sa faca și anul acesta cumparaturi de Black Friday. Peste 33% fac achiziții spontane, in funcție de ofertele de moment. Cei mai mulți turiști iși doresc oferte de Black Friday la munte și in destinațiile balneare.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni, ca fermierii iși vor putea primi despagubirile pentru culturile afectate de seceta dupa ultima rectificare din acest an. „Acum cu rectificarea sa acoperim și aceste despagubiri. Trebuia sa se faca cuantumul. Nu puteai sa faci despagubirile, pana nu…