Una dintre concurentele Tesla a început să își livreze sedanul electric fanion în Europa Producatorul auto chinez Xpeng a început marți sa livreze în Europa modelul sau fanion de sedan electric, scoțând în evidența concurența tot mai mare cu care se confrunta Tesla din partea unor competitori emergenți, relateaza CNBC.



Livrarea modelelor P7 din orașul Guangzhou din sudul Chinei în Norvegia reprezinta prima ocaze în care Xpeng și-a vândut sedanul sau fanion pe o piața din afara Chinei.



Norvegia este prima piața internaționala a producatorului auto chinez, Xpeng livrând deja unele unitați ale SUV-ului sau G3 unor clienți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

