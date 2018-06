Una dintre cele patru victime ale accidentului din Suceava a murit la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a inceput sa se simta rau sambata seara, iar sora acesteia a fost cea care a chemat ambulanta. In drum spre spital s-a produs tragedia, iar atat mama, cat si fatul nenascut au murit. Din primele informatii, femeia nu se afla sub vreun tratament și nici nu era cunoscuta cu antecedente…

- Jurnalistul rus Arkady Babchenko a fost impușcat și ucis la Kiev, marți, 29 mai. Potrivit jurnalistului Ayder Muzhdabaev, el a fost impușcat in spate in timp ce era acasa. O sursa a spus site-ului Obozrevatel.com ca Babchenko a murit inainte ca paramedicii sa-l ajunga la spital. Forțele de…

- O tanara de 19 ani a murit pe loc, iar prietenul ei a ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina lor a fost izbita de un autocar si un TIR. In accident au fost implicate o masina inmatriculata in Suceava doua autovehicule din Ucraina, circumstantele in care s-a produs nefericitul eveniment nefiind…

- Soferul in varsta de 36 de ani, care consumase alcool a intrat pe contrasens intr-o alta masina, informeaza Romania TV. Fiul lui de 7 ani a murit pe loc, iar celalalt copil si sotia au fost grav raniti. Au ajuns la spital si cele doua femei care se aflau in masina care circula regulamentara Citeste…

- Un accident rutier petrecut la mijlocul lunii mai pe E 85, la ieșirea din Suceava spre Siret, in dreptul localitații Patrauți, s-a transformat intr-o dubla tragedie, care a lovit aceeași familie. Inițial, o femeie in varsta de 80 de ani a murit pe loc in urma impactului, insa, ulterior, la Spitalul…

- Ma intreb daca domnul Dragnea a citit știrea despre fetița de cinci ani din Suceava: condamnata la moarte pentru ca, datorita regimului PSD, pacienții romani nu mai sunt primiți la spitalele europene pentru a-și face un transplant de plamani. Ma intreb daca domnul Dragnea sau orice…

- Duminica, copilul se afla acasa impreuna cu mama si cei doi frati ai sai de sapte si 12 ani, tatal acestuia fiind plecat la munca in strainatate. In timp ce mama copilului pregatea mancare l-a observat pe fiul sau cel mic, care era in curtea locuintei, vanat la fata si cu resturi de polistiren expandat…

- Au trecut mai bine de cinci luni de cand accidentul infiorator produs la intrarea in Ilisesti dinspre Suceava. Imaginile șocante surprinse la scurt timp dupa impact, dar și moartea violenta a celor cinci tineri a șocat intreaga Romanie. Astazi a fost facut publica o informație importanta: alcoolul este…