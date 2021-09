Rețeaua sociala Instagram a picat in aceasta dupa-amiaza, informeaza Daily Mail. Motivul este inca necunoscut. Problema tehnica este intampinata la nivel global. Nu se știe cat vor trebui sa aștepte utilizatorii pana cand rețeaua iși va reveni. The post Una dintre cele mai utilizate rețele sociale a picat in aceasta dupa-amiaza appeared first on Puterea.ro .