„Una dintre cele mai sigure țări din lume pentru migranți”: Explicații incredibile, inițiativă controversată Premierul Boris Johnson a declarat ca Marea Britanie este dispusa sa trimita zeci de mii de solicitanți de azil in Rwanda, stabilind o abordare mai dura pentru a rupe rețelele de trafic de persoane și a opri fluxul de migranți ilegali peste Canalul Manecii, potrivit Reuters. Preocuparile cu privire la imigrație au fost un factor important in votul pentru Brexit din 2016, iar premierul Boris Johnson a fost pus sub presiune pentru a-și indeplini promisiunea de a „relua controlul” asupra granițelor Marii Britanii. Boris Johnson transmite ca migranții vor fi trimiși in Rwanda. Planul premierului a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ar putea trimite zeci de mii de solicitanți de azil in Rwanda pentru a fi relocați in țara africana ca parte a unei abordari mai dure pentru a rupe rețelele de trafic de persoane și a opri fluxul de migranți ilegali peste Canalul Manecii, relateaza Reuters . Anunțul a fost facut joi…

- Fortele ruse s-au retras complet din nordul Ucrainei spre Belarus si Rusia, a transmis vineri Ministerul Apararii al Marii Britanii, informeaza Reuters si AFP. Cel putin o parte a acestor trupe vor fi transferate spre estul Ucrainei pentru a lupta in Donbas, potrivit Londrei. Trupele vor avea nevoie…

- Germania vrea sa scurteze perioada de izolare pentru cei care se infecteaza cu SARS-CoV-2. Propunerea a fost facuta de catre Ministerul Sanatatii de la Berlin. Decizia vine in contextul in care numarul celor care se izoleaza din cauza infectiei a ajuns la patru milioane, noteaza Reuters. Persoanele…

- Printul Charles al Marii Britanii, care a fost testat pozitiv pentru COVID-19, s-a intalnit recent cu mama sa, regina Elisabeta a II-a, insa monarhul, in varsta de 95 de ani, nu prezinta niciun simptom al bolii, a declarat joi o sursa de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Printul Charles al Marii Britanii, care a fost testat pozitiv pentru a doua oara cu COVID 19, s a intalnit recent cu mama sa, regina Elisabeta a II a, insa monarhul, in varsta de 95 de ani, nu prezinta niciun simptom al bolii, a declarat joi, 10 februarie, o sursa de la Palatul Buckingham, informeaza…

- Persoanele care au facut o forma ușoara de COVID-19 pot avea probleme de memorie și atenție chiar și la noua luni dupa recuperare, relateaza Reuters . Studiul realizat de Universitatea Oxford din Marea Britanie arata ca, in ciuda lipsei simptomelor grave, pacienții testați au avut probleme legate…

- Boris Johnson lupta miercuri pentru a-și salva poziția de premier al Marii Britanii dupa in jur de 20 de parlamentari din propriul partid vor sa declanșeze procedura de schimbare din funcție dupa dezvaluirile despre petrecerile din Downing Street din perioada in care toata țara se afla in carantina,…

- Guvernul din Marea Britanie a ordonat o inghetare de doi ani a taxei pe care oamenii o platesc pentru a viziona postul de radiodifuziune BBC, potrivit unor raport al publicației Mail on Sunday, citat de Reuters și News.ro . Viitorul financiar British Broadcasting Corporation, finanțat de platitorul…