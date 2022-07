Over 41,700 jobs available in Romania

Over 41,700 jobs are available nationwide, most of them for unskilled workers, according to the data provided by businesses, the National Agency for Employment (ANOFM) informs. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania! Share this… [citeste mai departe]