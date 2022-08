Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie a fostului prim-ministru britanic Winston Churchill intitulata „ Roaring Lion” a fost furata dintr-un hotel din Ottawa, Canada. Poza alb-negru era agațata in sala de lectura a Chateau Laurier din 1998. „Acesta este un caz flagrant. Sintem foarte dezamagiți”, a declarat directorul general…

- Fortele de securitate somaleze au pus capat sambata asedierii de catre jihadisti Al-Shabaab a unui hotel din capitala Mogadiscio, care a durat aproximativ 30 de ore, a declarat un ofiter somalez, relateaza AFP.

- Doi tineri de 25 de ani au fost reținuți de oamenii legii, dupa ce ar fi furat o masina parcata in curtea unui bloc de pe strada Valea Crucii din Capitala. Suspectii au patruns in automobil dupa ce au fortat portiera.

- Chiar daca țara noastra are printre cele mai accesibile locuințe din Uniunea Europeana, totuși, suntem printre puținele state in care cel mai scump oraș nu este capitala București, ci „orașul de 5 stele”, Cluj-Napoca.

- Patru persoane au fost grav ranite joi seara dupa ce au fost lovite de trasnet in imediata apropiere a Casei Albe, relateaza AFP, preluata de Agerpres. WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx…

- Eugenie Bouchard (28 de ani), fara clasament in momentul de fața, se relaxeaza la plaja dupa ce a decis sa nu participe la Wimbledon. Finalista la Wimbledon in 2014 - cel mai bun rezultat al sau intr-un turneu de Grand Slam - Eugenie Bouchard a preferat sa nu participe la ediția din acest an, deși se…

- Cinci persoane sunt banuite de delapidarea averii straine. Suspecții au varste intre 40 și 47 de ani. Polițiștii au stabilit ca suspecții activau un depozit amplasat pe strada Uzinelor din Capitala, iar in perioada lunilor ianuarie-aprilie curent ar fi furat de acolo 18 biciclete

- Cateva mii de angajați din domeniul sanatații participa la un miting de protest organizat de Federatia SANITAS, in Capitala. Principala nemulțumire vizeaza incalcarea „sistemica” a prevederilor din Legea salarizarii si lipsa dialogului social. Revendicarile Federatiei SANITAS sunt: Aplicarea corecta…