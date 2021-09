Stiri pe aceeasi tema

- Hoverboard-urile sunt destul de noi pe piața, ceea ce este doar unul dintre principalele motive pentru care copiii le iubesc atat de mult. Știm același lucru din propria noastra experiența. Cand eram tineri, am vrut cu toții sa avem cele mai noi produse de pe piața, cele mai noi jucarii și „invențiile”…

- Centrul de Arta Aluniș a pregatit in acest week-end evenimente dedicate parinților și copiilor. Vizitatorii sunt invitați sa petreaca timp de calitate impreuna la atelierele Aluniș Art Center, sa se bucure de muzica buna și sa exploreze zona Aluniș-Colți. Weekendul debuteaza cu spectacolul pentru toata…

- In Romania, echipele Edenred s-au mobilizat și au participat la mai multe acțiuni desfașurate simultan cu ocazia Idealday. 2021 este anul Post-ul Angajații Edenred au donat carți și jucarii noi și s-au implicat in sprijinul copiilor din comuna Doicesti, in cadrul evenimentului global Idealday apare…

- Un barbat de etnie roma a murit la inceputul saptamanii in Cehia, dupa ce politistul i-a pus genunchiul pe gat. Platforma civica Aresel, care lupta pentru combaterea rasismului, acuza politia din Teplice de tortura si de omor, dupa ce premierul Andrej Babis a multumit politistilor pentru interventie.

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a lansat un atac critic la adresa Guvernului Citu care joi, prin Ordonanța de Urgența, a taiat alocatiile copiilor. Tot prin OUG, incearca sa privatizeze din nou sanatatea romanilor, prin introducerea coplații, mai sublin

- Statistici alarmante au fost publicate de catre Organizația Națiunilor Unite. Un nou raport publicat de organizația interguvernamentala face furori in spațiul public. In mijlocul crizei provocate de pandemia de coronavirus, numarul rapirilor de copii a crescut cu un procent de 90% in zonele de conflict.…

- Blocul National Sindical (BNS) solicita Guvernului sa revina asupra deciziei de amanare a cresterii alocatiilor copiilor prevazuta a se realiza la 1 iulie 2021 si sa arate disponibilitate pentru consultarea partenerilor sociali in vederea identificarii unui pachet de masuri pentru combaterea saraciei…

- Alocațiile copiilor nu se mai majoreaza de la 1 iulie Comisia de Munca din Camera Deputaților a decis ca alocațiile sa nu se majoreze de la 1 iulie așa cum prevedea ordonanța data de Guvern. Deputații PNL-USR-UDMR au anulat acordarea transelor din calendarul propus initial. Proiectul de aprobare a OUG123//2020…