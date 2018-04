Una dintre cele mai populare destinatii turistice din Filipine va fi inchisa pentru cateva saptamani, potrivit Mashable.

Intreaga insula Boracay va fi inchisa pentru vizitatori incepand cu data de 26 aprilie, pentru a fi aplicat un proiect masiv de curatare a deseurilor aruncate pe plaja si pentru a fi renovat sistemul de drenaj, a transmis un purtator de cuvant din partea presedintelui Rodrigo Duterte. Plaja va fi inchisa pentru maxim sase luni.

Presedintele Duterte a transmis ingrijoararile sale cu privire la transformarea plajei in „canalizare” in cazul in care aceasta nu…