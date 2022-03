Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul radioactivitatii este la parametrii normali, ultima masurare a fost sambata la ora 10, precizeaza ministrul Mediului Tanczos Barna. "Radioactivitatea este monitorizata in fiecare ora cu 58 de aparate de masurare la nivel national. Datele sunt la parametrii normali, ultima masurare a fost sambata…

- Ministrul mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca nivelul radiatiilor este la parametrii normali, dupa ce ultima masurare a fost efectuata la ora 10:00. Precizarea ministrului vine la o zi dupa incendiul declansat de bombardamentele fortelor ruse…

- Deficitele gemene reprezinta o vulnerabilitate macroeconomica importanta la acest moment. Explic mai jos de ce. In primul rand, se numesc gemene pentru ca ele cresc impreuna, precum copiii gemeni, deficitul bugetar creeaza deficit de cont curent al balanței de plați. Insa copiii ne plac, deficitele…

- Domeniul echipamentelor de supraveghere video și sistemelor antiefracție este in continua creștere in Romania, piața avansand cu aproximativ 30% anul trecut, o cifra destul de buna prin faptul ca ne raportam la un an absolut atipic, 2020, cand lucrurile s-au intamplat mult mai rapid și oarecum imprevizibil.…

- O campanie ampla de spam, ce vizeaza zeci de mii de romani, a fost identificata de catre specialistii in securitate cibernetica.Hackerii sustin ca ar avea acces la toate conturile utilizatorilor si ca ar detine imagini compromitatoare despre activitatea lor online."De aceasta data, atacatorii se folosesc…

- O campanie ampla de spam, ce vizeaza zeci de mii de romani, a fost identificata de catre specialistii in securitate cibernetica.Hackerii sustin ca ar avea acces la toate conturile utilizatorilor si ca ar detine imagini compromitatoare despre activitatea lor online."De aceasta data, atacatorii se folosesc…

- Cercetatorii în securitate informatica de la Bitdefender au depistat o noua modalitate prin care atacatorii au ”reîmpachetat” o campanie ampla de mesaje de șantaj care pacalesc țintele ca atacatorii ar avea acces la toate conturile și ar deține imagini compromițatoare despre…

- O campanie ampla de spam, ce vizeaza zeci de mii de romani, a fost identificata de catre specialistii in securitate cibernetica ai Bitdefender, conform unui comunicat de presa al companiei, transmis marti AGERPRES. Astfel, hackerii sustin ca ar avea acces la toate conturile utilizatorilor si ca ar…