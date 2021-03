Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului(EMA) se declara „ferm convinsa” de beneficiile vaccinului AstraZeneca. Anunțul a fost facut, marti, de catre directoarea agentiei, Emer Cooke, in urma semnalarii unor posibile efecte secundare grave. Efectele adverse sunt nedovedite in acest moment. „Suntem in continuare…

- Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, luni, ca pe platforma electronica se pot realiza programari pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca, ca urmare a eliminarii restricției de varsta. Vaccinul se adreseaza persoanelor cu varste de peste…

- Miercuri, 3 martie, a fost efectuat vaccinul cu numarul 1.000.000 in Romania. Campania de vaccinare in masa a populației țarii a inceput oficial pe 27 decembrie 2020. „Va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita.…

- In Romania, vaccinarea impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de varsta 18-55 de ani, cu posibilitatea creșterii acestui interval, in funcție de apariția noilor date științifice, a transmis Comitetul de coordonare a vaccinarii. The post In Romania vor fi imunizate cu…

- Marea Britanie vaccineaza in medie 140 de persoane pe minut impotriva COVID-19, a declarat luni Nadhim Zahawi, ministrul responsabil cu campania de vaccinare, relateaza Reuters. Marea Britanie, pe locul al cincilea in lume dupa numarul de decese asociate COVID-19, incearca sa se numere printre primele…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui, incepand de saptamana viitoare, sa prezinte un test COVID negativ efectuat in termen de 72 de ore inaintea deplasarii, informeaza AFP. Chiar daca au un rezultat negativ la test,…

- O pagina de internet care permite programarea romanilor pentru a se putea vaccina impotriva COVID-19 este functionala de astazi, anunta, luni, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea. Momentan, se pot inscrie pentru vaccin doar persoanele din etapa 1, respectiv lucratorii…

- Pe platforma CNCAV ( https://vaccinare-covid.gov.ro/ ) sunt puse la dispoziție informații despre vaccinurile candidate și procesul de vaccinare din țara noastra.Comitetul național de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva Covid-19 prezinta și ”informațiile inșelatoare” care pot crea…