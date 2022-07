Una dintre cele mai mari scurgeri de date din istorie. Informații despre un miliard de oameni, accesibile publicului timp de un an O baza de date uriasa care aparent continea informatiile personale apartinand unui numar de pana la un miliard de cetateni chinezi a fost lasata nesecurizata si accesibila public timp de mai bine de un an - pana cand un utilizator anonim dintr-un forum de hackeri s-a oferit sa vanda datele, relateaza CNN. Scurgerea de date ar putea fi una dintre cele mai mari inregistrate vreodata in istorie, spun expertii in securitate cibernetica, subliniind riscurile colectarii si stocarii online a unor cantitati mari de date personale sensibile - mai ales intr-o tara in care autoritatile au acces… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scurgerea de date ar putea fi una dintre cele mai mari inregistrate vreodata in istorie, spun expertii in securitate cibernetica, subliniind riscurile colectarii si stocarii online a unor cantitati mari de date personale sensibile – mai ales intr-o tara in care autoritatile au acces necontrolat la astfel…

- Perspectivele Mastersului de la Shanghai și ale altor trei turnee masculine de tenis care vor avea loc in China in acest an par sumbre daca nu va exista o imbunatațire rapida a situației COVID-19 din aceasta țara, a declarat președintele ATP, Andrea Gaude

- China va ramane "deschisa lumii" a asigurat miercuri presedintele Xi Jinping, in timp ce restrictiile sanitare si, in special, izolarea impusa metropolei Shanghai afecteaza companiile straine, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Zvonurile care circula in China și in diaspora chineza susțin ca președintele chinez Xi Jinping, criticat pentru blocajele draconice anti-COVID-19 din Shanghai și din alte parți, va renunța la putere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In martie, documente confidentiale, iar apoi o confirmare oficiala, aratau ceva ce a infuriat Australia: Insulele Solomon lucrau la un acord cu China care ar fi permis fortelor de securitate si marinei chineze sa aduca oameni si nave in aparent neinsemnatele teritorii din Pacific. Insa acolo se intampla…

- Beijing, capitala Chinei care se confrunta cu un nou focar de coronavirus, a inasprit, duminica, restrictiile asociate COVID-19 si a lansat o noua runda de testare in masa, informeaza Reuters. Focarul din Shanghai, care a debutat in martie, a fost cel mai acut din China dupa primele luni ale pandemiei,…

- China a anuntat, luni, trei morti din cauza COVID-19 la Shanghai, dupa plasarea in carantina, la sfarsitul lui martie, a capitalei economice chineze, relateaza AFP. Primaria din Shanghai precizeaza, intr-un comunicat postat pe retele de socializare, ca este vorba despre trei morti in varsta, care sufereau…

- Shanghai a efectuat sambata o noua runda de teste in masa pentru COVID-19, de data aceasta testand locuitorii de cel puțin doua ori intr-o singura zi, in timp ce un oficial al orașului a recunoscut deficiențele in gestionarea epidemiei. Shanghai a raportat duminica aproape 25.000 de noi cazuri COVID-19…