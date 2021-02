Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Cluj cauta personal pentru centrele de vaccinare din județ. Se pot inscrie medici, asistenți medicali, registratori medicali in centrele de vaccinare din județul Cluj.

- O Ordonanța de Urgența aprobata, la propunerea Ministerului Sanatații, in cea mai recenta ședința de Guvern, stabilește masuri pentru recrutarea și plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19, in speța care desfașoara activitate in centrele de vaccinare organizate in conformitate…

- Asociația Municipiilor din Romania acuza Ministerul Sanatații ca ii obliga sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare, precum și sa asigure plata personalului medico-sanitar din aceste centre, fara a le fi alocate și resursele financiare necesare. Nemulțumirile au fost facute publice recent, prin…

- Asociația Municipiilor din Romania, condusa de primarul liberal Emil Boc, acuza Ministerul Sanatații ca ii obliga sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare, precum și sa asigure plata personalului medico-sanitar din aceste centre, fara a le aloca și resursele financiare necesare.

- Valeriu Gheorghița a reiterat ca sunt puține contraindicații legate de vaccinare și i-a indemnat pe oameni sa aiba incredere in personalul medical și sa se informeze din sursele potrivite pentru a lua decizia cea mai buna cu privire la sanatatea lor. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19…

- "Transportul intern de la centrul national catre centrele regionale si, ulterior, catre centrele de vaccinare va fi asigurat prin mijloace de transport aeriene ale Ministerului Apararii Nationale si prin mijloace terestre din structurile MApN, Ministerului Sanatatii si Ministerului Afacerilor Interne",…

- Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania va fi aprobata joi, 3 decembrie, in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, convocata de președintele Klaus Iohannis, cu trei zile inaintea alegerilor parlamentare.

- Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania va fi aprobat joi, 3 decembrie, in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, convocata de președintele Klaus Iohannis, cu trei zile inaintea alegerilor...