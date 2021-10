Stiri pe aceeasi tema

- O pictura murala de aproape 600 metri patrați a aparut la Sala Polivalenta din Dumbravița. Aceasta a fost realizata de artistul timișorean Andrei Dragan, cunoscut sub pseudonimul LUX si va contribui la dezvoltarea unui spațiu de referința al comunei, pentru apropierea comunitații fața de arta, sport…

- Agentia Spatiala Europeana a publicat vineri, pe site-ul sau, o fotografie de inalta rezolutie a Deltei Dunarii, realizata de pe orbita circumterestra in cadrul misiunii Copernicus Sentinel-2.

- Este o zi mai deosebita astazi, tocmai prin deosebitul situației. Este o bucurie ca Alba Iulia sa fie gazda celei mai mari picturi murale cu vopsea purificatoare de aer din Transilvania, insa la fel de important este și mesajul pe care artistul Laurentiu Alexandrescu (Irlo) il transmite de la Alba Iulia…

- Pregatirile pentru Transylvania Open WTA250 au început! Oficialii WTA au facut, alaturi de organizatori, mai multe vizite la BT Arena. Doua terenuri de joc vor fi amenajate în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Ele vor fi complet separate, o premiera în producția de…

- Primaria Piatra-Neamț pare sa ramana foarte darnica atunci cand vine vorba de gratuitați la Sala Polivalenta pentru tot felul de organizații. In ședința Consiliului Local din 31 august apare pe ordinea de zi proiectul nr. 12, prin care Federația Romana de Handbal cere sa poata folosi gratuit unele spații…

- Dupa o prima ediție ajunsa in clasamentul celor mai populare festivaluri muzicale europene, DISKOteka Festival iși ia revanșa fața de publicul timișorean ce a facut posibil in 2019 stabilirea unui record original, anume „Cea mai mare discoteca in aer liber”. DISKOteka 2020 ar fi trebuit sa egaleze performața…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anunțat miercuri, 25 august, printr-o postare pe Facebook, ca s-a casatorit. Mireasa este diplomatul ONU Yiran Lin . „M-am casatorit cu partenera mea Yiran Lin. Sunt norocos și recunoscator pentru iubirea și sprijinul ei necondiționat, și ca și-a gasit…

- Incepand din aceasta toamna, Bacaul va avea inca 12 picturi murale publice ce urmeaza sa fie realizate de comunitatea ZidArt in cadrul proiectului „Pillars of humanity”, a anunțat viceprimarul Cristian Ghingheș. „Astazi am semnat avizul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.