- Una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Europa este distrusa de bombardamentele rușilor, a declarat consilierul ministrului de interne al Ucrainei, Vadim Denisenko, intr-o intervenție televizata citata de Associated Press. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia continua bombardamentele în Ucraina, intensificând atacurile, la trei saptamâni de la începerea razboiului. Piața din Harkov, considerata una dintre cele mai mari din Europa de est, a fost cuprinsa de un incendiu violent în urma unui atac rusesc, fumul gros…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Statelor Unite, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Congresului, sa ofere asistenta suplimentara Ucrainei si sa impuna noi sanctiuni Rusiei, pentru oprirea invaziei militare. „In cel mai intunecat moment pentru tara noastra si…

- Calatoria ar urma sa vina in urma vizitelor celor mai importanți oficiali americani dupa președintele Statelor Unite, vicepreședintele Kamala Harris și secretarul de stat Antony Blinken.Nicio calatorie nu a fost anunțata de Casa Alba pana in prezent.White House officials are having early discussions…

- Shaun Walker, jurnalist care acopera Europa Centrala și de Est pentru publicația britanica The Guardian, a postat un mesaj laudativ la adresa Romaniei pentru modul in care primește cetațenii ucraineni. Intr-o postare pe Twitter, el menționeaza ca a intrat in Romana din Ucraina și a fost impresionat…

- Japonia trimite Ucrainei veste antiglont, transmite CNN, care precizeaza ca este un gest istoric al Japoniei, care si-a respectat Constitutia pacifista dupa Al doilea Razboi Mondial. Este pentru prima data când Japonia trimite veste antiglont în strainatate. Japonia…

- O fetita in varsta de 6 ani a fost ucisa duminica in urma bombardamentelor rusesti din Mariupol, Ucraina, informeaza CNN , care publica mai multe imagini surprinse de AP. Imaginile dramatice cu ultimele clipe din viata unei fetite de șase ani din Mariupol au fost difuzate de CNN si de televiziunea de…

- Un razboi in Europa, nu departe de granitele Romaniei, pare acum mai aproape ca oricand. Vladimir Putin a semnat aseara decretul care recunoaste independenta autoproclamatelor republici Donetk si Lugansk, controlate de separatistii din estul Ucrainei. Casa Alba a numit mișcarile de trupe rusești in…