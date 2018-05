Stiri pe aceeasi tema

- B Braun, filiala din Romania a gigantului german specializat in furnizarea de produse si servicii medicale, incepe lucrarile la cea mai mare investiție greenfield a grupului din Romania. E o investiție de 120 de milioane de euro, care va crea 250 de noi locuri de munca.

- La sediul Consiliului Judetean Vrancea au fost semnate, joi, doua din cele zece contracte de lucrari din cadrul celei de-a doua etape a Programului Vranceaqua, privind extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din Vrancea.

- Delgaz Grid, compania de distributie de gaze naturale si electricitate a Grupului E.ON Romania, a investit anul trecut peste 40 de milioane de lei pentru modernizarea sistemului de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale din judetul Bacau. Principalele categorii de lucrari avute in vedere…

- In perioada 1 ianuarie-28 februarie 2018 exporturile romanesti au insumat 10.880,5 milioane de euro, in timp ce importurile in Romania s-au ridicat la nivelul de 12.537,9 milioane de euro, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Deficitul balantei comerciale s-a ridicat in perioada…

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti, dupa o investitie de peste 4,3 milioane de euro.

- 34,1 milioane de euro a reusit Romania sa cheltuie in 2017 din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, scrie economica.net . In 2017, Bucuresti a reusit sa atraga peste 51 milioane lei, clasandu-se pe primul loc, urmat de judetele…