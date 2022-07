Stiri pe aceeasi tema

- Consorțiul Conductei Caspice (CPC), care transporta petrol din Kazahstan catre Marea Neagra prin una dintre cele mai mari conducte din lume, trebuie sa-și suspende activitatea timp de 30 de zile, a decis un tribunal rusesc, potrivit Reuters.

- Un tribunal din Rusia a ordonat inchiderea pentru 30 de zile a Consorțiului Conductei Caspice (CPC), una dintre cele mai mari conducte din lume care transporta petrol din Kazahstan pana pe coasta ruseasca de la Marea Neagra, ceea ce va agrava criza energetica modiala, scrie Retuers.

- Ucraina ar putea exporta maximum doua milioane tone de cereale pe luna daca Rusia refuza sa ridice blocada asupra porturilor tarii de la Marea Neagra, a avertizat marti Taras Visotki, adjunctul ministrului pentru Politica Agrara si Alimentatie, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni. 6 iunie, ca pana in aceasta toamna ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, iar autoritatile de la Kiev vor arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters.In acest moment, Ucraina…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi ca vasele care transporta cereale pot parasi porturile ucrainene de la Marea Neagra prin "coridoare umanitare" si ca Rusia este gata sa le garanteze siguranta, relateaza Reuters, preluand agentia rusa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Papa Francisc a cerut ridicarea blocadei asupra exporturilor de grau din Ucraina, spunand ca alimentul de baza nu ar trebui sa fie folosit „ca arma de razboi”, transmite CNN. Suveranul Pontif a spus, la finalul audienței sale saptamanale de miercuri, ca urmarește „cu mare ingrijorare” situația din porturile…

- Milioane de oameni din intreaga lume vor ajunge in pragul foametei daca porturile Ucrainei de la Marea Neagra nu vor fi redeschise, pentru a permite transportul de cereale, avertizeaza directorul executiv al Programului Alimentar Mondial (WFP), David Beasley, potrivit CNN . Rusia a blocat porturile…

- Petrom, cea mai mare companie energetica din Romania, nu mai cumpara țiței din Rusia pentru consumul rafinariei din Romania, ne-au declarat oficialii companiei. “Din perspectiva țițeiului, noi am ales sa nu procesam țiței din Rusia. Aducem țițeiuri non-rusești, pot sa fie și din spațiul ex-sovietic,…