Una dintre cele mai mari bănci din România va renunța definitiv la casierii și la tranzacțiile cu bani în numerar Raiffeisen Bank, una dintre cele mai importante banci comerciale din Romania, și-a anunțat clienții ca de la 1 februarie 2022 va inchide toate caseriile și va renunța la tranzacțiile cu numerar. Raiffeisen Bank a dezvoltat, in urma cu ceva timp, conceptul “agenții fara casierii”, iar in aproape toate unitațile și-a montat, deja, celebrii “roboței”, prin care clienții pot efectua tranzacții, fara a mai interacționa cu personalul bancar. Conceptul va fi extins in absolut toate bancile. “In continuarea proiectului nostru „agenții fara casierii”, serviciul “operațiuni cu numerar” nu va mai fi disponibil.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca scolile si gradinitele pot trece la cursuri fata in fata prin decizie proprie, din ziua imediat urmatoare scaderii ratei de incidenta sub 3 la mie in localitate, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant, cu informarea…

- Modelul de lucru intre clienți și bancile se va schimba tot mai mult, iar Internet banking-ul va lua mare amploare. E posibil ca mulți dintre angajații de la ghișeele bancare sa fie inlocuiți cu speciliști in IT care vor gestiona aplicațiile de online banking. Modelul de business in banking se va schimba…

- Bancile platesc foarte bine pentru specialistii in IT cu o buna pregatire pe care reusesc sa ii atraga, deoarece in prezent specializarea economica ceruta unui candidat la un loc de munca in sistemul bancar se combina mult mai mult decat in anii anteriori cu partea tehnica, a declarat, marti, presedintele…

- Sistemul bancar romanesc este foarte flexibil si bine capitalizat si ancorat in activitatea economica, a afirmat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Radu Gratian Ghetea, presedintele Consiliului de Administratie Libra Bank si presedinte de onoare al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), conform…

- Sedinta de judecata in dosarul de condamnare a fostului presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii de Economii, Ilan Sor, programata pentru 19 octombrie, a fost amanata pe motiv ca avocatii inculpatului nu s-au prezentat in instanta, transmite IPN.

- Inspectoratul Școlar Județean Alba monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice. Din informațiile transmise de unitațile de invațamant, la nivelul județului Alba, de la inceputul…

- Banca Nationala a României ar trebui sa majoreze dobânda de politica monetara de înca patru ori cu câte 0,25 puncte procentuale, la 2,5%, pentru a avea efect în economie, a declarat, joi, Adrian Codirlasu, vicepresedinte al Asociatiei CFA România, citat de Agerpres.…

- Anul 2021 este cel mai bun din istorie pentru Bursa de Valori Bucuresti (BVB), afirma Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie, fiind depașite listarile cumulate din ultimii 6 ani. Pentru 2022, pe lista de prioritați se afla digitalizarea și consolidarea imaginii. Radu Hanga spune ca acum…