Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a lansat un nou sondaj privind restabilirea conturilor Twitter suspendate, sistematizand se vede treaba aceasta metoda aproximativa pentru deciziile majore de moderare a conținutului. „Ar trebui ca Twitter sa ofere o amnistie generala pentru conturile suspendate, atata timp cat acestea nu…

- Bifa albastra de verificare a devenit indisponibila pe Twitter, dupa ce mai multe conturi au fost falsificate cu intenție, pentru a demonstra ca certificarea nu presupune o verificare serioasa. Serviciul premium lansat de Elon Musk dupa preluarea Twitter și care acorda bifa albastra de verificare oricarei…

- Averea neta a lui Elon Musk a scazut marti sub 200 miliarde de dolari, dupa ce investitorii au vandut masiv actiuni Tesla, din cauza temerilor ca acesta este mai preocupat de reteaua de socializare Twitter, transmite Reuters.Conform datelor Forbes, averea neta a lui Musk se situeaza la 194,8…

- Saptamana trecuta a fost vanzoleala mare in Romania. Presa a anunțat ca patronul Tesla, SpaceX și mai nou al Twitter ar fi inchiriat castelul Bran pentru o petrecere fastuoasa de Halloween. Pana la urma s-a dovedit ca zvonurile au fost false. Oficialii unui club din Brașov s-au gandit sa ironizeze aceasta…

- Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bancile nu vor sindicaliza datoriile, asa cum este tipic cu astfel de achizitii, si intentioneaza, in schimb, sa le mentina in bilant pana cand va creste interesul investitorilor, au spus sursele. Bancile, care includ Morgan Stanley, Bank of America si Barclays, au refuzat sa comenteze. Reprezentantii…

- Bursa de la New York a incheiat in creștere puternica pentru a doua zi consecutiva, susținuta de scaderea randamentelor obligațiunilor, in timp ce interesul reinnoit al lui Elon Musk pentru Twitter a animat ședința, scrie AFP.

- CEO Tesla, Elon Musk, este una dintre cele mai active celebritați de pe rețelele sociale. Are o comunitate uriașa de fani, peste 100 de milioane de urmaritori pe Twitter, cu care interacționeaza des prin postari și discuții. De la cele mai recente aventuri pana la poveștile sale de viața, miliardarul…