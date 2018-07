Una dintre cele mai cunoscute firme ieşene de construcţii a intrat în insolvenţă O alta cerere de intrare in insolventa a fost depusa la inceputul anului, de catre o alta firma, insa cererea a fost respinsa in februarie. Iasicon, patronata de omul de afaceri Titel Sinescu, este una dintre cele mai importante firme de constructii din Iasi care dupa 2010 a avut o adevarata perioada de glorie, urmand ca in ultimii trei ani sa decada dramatic. Concurenta acerba de pe piata imobiliara din ultimii ani au adus firma de constructii la sapa de lemn (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

