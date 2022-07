Stiri pe aceeasi tema

- ”Una dintre cele mai influente 50 de cladiri inalte din lume, Taipei 101, a semnat un acord cu Enel X, furnizor de centrale electrice virtuale (VPP) si de servicii de echilibrare a retelei prin managementul consumului de energie (demand response), pentru a sprijini tranzitia energetica a Taiwanului.…

- La data de 14 iunie 2022, in jurul orei 13,00, polițiștii Postului de Poliție Horea impreuna cu reprezentanți ai societații de distribuție a energiei electrice au efectuat un control, pe raza comunei Horea, in scopul prevenirii și combaterii sustragerilor de energie electrica. In urma verificarilor,…

- Uber a batut palma și cu taximetriștii din Italia. a semnat un parteneriat cu cea mai mare companie italiana de taxi-uri, astfel ca 12.000 de taximetriști pot prelua curse prin intermediul aplicației americane. Uber s-a razboit ani de zile cu taximetriștii, inclusiv in Italia, dar are nevoie sa colaboreze…

- Vechea termocentrala de la Doicesti este cea mai buna locatie pentru primul reactor de mici dimensiuni (SMR) din Romania, a anuntat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu. „A fost aleasa cea mai buna locatie pentru primul SMR din Romania si aceasta locatie este vechea termocentrala de la Doicesti.…

- Deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru administrație publica și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, a semnat un acord de cooperare la nivel inalt intre Romania și Republica Moldova. „Vizita pe care o efectuez in Republica Moldova alaturi de unii dintre…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, joi seara, ca statul roman isi doreste un ritm mai alert pentru extinderea retelei 5G, dar operatorii au anuntat ca au costuri aditionale pentru acest proiect, astfel ca se asteapta ca acestia sa caute sprijin la statul roman. Fii la…

- Senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu-Nazare a anuntat public ca a Legea offshore a fost votata in Senat, acesta constituind un pas decisiv pentru obtinerea independentei energetice a Romaniei. “Am aprobat in Senat, cu o larga majoritate, legea offshore. Proiectul a fost depus de Partidul Național Liberal,…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a semnat luni Legea de Imprumut și Inchiriere pentru Ucraina, un document vital pentru a stabili un flux continuu de ajutor militar și umanitar țarii invadate de Rusia.