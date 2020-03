Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile din Australia au crescut mai mult in comparatie cu media la nivel mondial, a anuntat luni Biroul national de meteorologie, citat de DPA. In timp ce temperatura medie in restul lumii a crescut cu 1,1 grade Celsius, ''Australia s-a incalzit cu aproximativ 1,4 grade'', a declarat…

- Vapingul a fost recunoscut, oficial in Australia, drept o alternativa mai puțin daunatoare decat fumatul țigarilor clasice. Colegiul Regal al Medicilor Generaliști din Australia a publicat un document prin intermediul caruia se anunța ca, consumul de nicotina prin intermediul vapingului este mai puțin…

- Premierul britanic Boris Johnson ar fi mai degraba dispus la un acord comercial mai putin strict cu Uniunea Europeana, similar cu legaturile dintre blocul comunitar si Australia, decat sa respecte regulile UE pentru a incheia un acord mai strans, a declarat sambata o sursa din cadrul guvernului,…

- Incendiul din Australia se situeaza, împreuna cu atacul Statelor Unite ale Americii asupra unui general iranian, în topul evenimentelor de la începutul anului 2020. Totuși, ca și în cazul tensiunilor dintre America și Iran, efectele secundare sunt valuri de dezinformare.Citeste…

- Patricia Tig, locul 113 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in marea finala a turneului ITF de la Bendigo ( Argentina ). Ea a invins-o, sambata, in semifinale, pe indiana Ankita Raina, locul 169 WTA, scor 6-3, 6-4. Tig s-a impus dupa un meci de o ora si 30 de minute. In ultimul act, romanca…

- Autoritațile australiene au emis astazi noi ordine de evacuare și noi alerte de incendii in sud-estul țarii, dupa ce temperaturile ridicate din ultimele zile și vanturile puternice au dus la o intensificare a incendiilor de vegetație. Alertele privind incendiile din statul Victoria, in vigoare de peste…

- Croația preia, incepand de miecuri, 1 ianuarie, președinția Consiliului de miniștri. Prilej cu care, Biroul Parlamentului European in Romania le-a urat succes guvernanților din statul balcanic. In plus, a oferit o serie de informații mai puțin cunoscute despre acesta. Tara areo populație de doar 4,07…

- Presedintele ceh Milos Zeman a denuntat 'insolenta' Moscovei de a protesta impotriva deciziei Pragai de a proclama data de 21 august, cand in 1968 a avut loc invazia sovietica asupra Cehoslovaciei, ca 'zi de comemorare a victimelor', transmite AFP, citata de Agerpres.Declaratia de vineri a lui Zeman…