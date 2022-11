Una dintre cele mai comune parole folosite în 2021 a fost „samsung” Un studiu recent dezvaluit cu privire la managementul de parole a prezentat cateva rezultate surprinzatoare. Se pare ca printre parolele cele mai utilizate in anul 2021 se numara si cuvantul „samsung”, cu litera „s” mica. Cei de la Nordpass, furnizori de solutii de password management au descoperit ca „samsung” este printre cele mai utilizate parole in cel putin 30 de tari. Asta inseamna ca milioane de utilizatori din toata lumea sunt expusi la un hack foarte facil. Si lucrurile au evoluat, rapid chiar. Daca „samsung” era pe locul 198 in popularitatea parolelor in 2019, in 2020 era pe locul 189… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

