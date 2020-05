Una dintre cele mai complexe operatiuni de spionaj pe Android: Mandrake a ramas nedectat timp de patru ani in aplicatii din magazine oficiale

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in securitate cibernetica au descoperit probleme grave din cauza platformei Firebase, dedicata dezvoltatorilor de aplicații. Aproximativ 4.000 de aplicații care ruleaza pe Android au expus datele sensibile a milioane de...

- La ora actuala, in lume sunt sute de milioane de utilizatori care folosesc telefoane mobile cu sistemul de operare Android. Sunt cazuri in care utilizatorii se plang fie ca nu au aplicatia Google Play preinstalata sau ca aceasta le-a disparut.

- "Specialistii vorbesc despre doua vulnerabilitati critice, care ar putea permite atacatorilor sa preia controlul complet asupra dispozitivelor Apple, de la distanta, doar prin trimiterea unui e-mail. Momentan, cea mai recenta varianta de iOS nu contine patch-uri de securitate dedicate celor doua…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o campanie de spionaj pe fondul prabușirii prețului petrolului. Țintele vizate de campania de spionaj informatic sunt organizații din domeniul energiei, potrivit Mediafax.Mesajul trimis prin e-mail pretinde a fi din partea…

- Specialiștii în securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o campanie de spionaj pe fondul prabușirii prețului petrolului. Țintele vizate de campania de spionaj informatic sunt organizații din domeniul energiei. Atacul vine în contextul în care la mijlocul lunii aprile…

- Magazinul oficial de aplicatii pentru Android va avea in curand o sectiune dedicata special celor mici. Google a anuntat ca va lansa in viitorul apropiat o sectiune a magazinului oficial de aplicatii pentru Android, Play Store, in care se vor regasi exclusiv produse recomandate copiilor.

- Accesul direct la situatia taxelor, impozitelor si a amenzilor este posibil prin interogarea si integrarea cu Ghiseul.ro. ”CEC Bank a demarat inca de anul trecut mai multe initiative de digitalizare – precum lansarea platilor de pe mobil, deschiderea online a conturilor – si avem convingerea…