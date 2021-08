Una dintre cele mai calde nopți de când există date: +28,9 grade în Banat In dimineața de marți s-a inregistrat una dintre cele mai ridicate temperaturi minime din timpul nopții de cand exista date meteo: la Oravița, in Banat, au fost +28,9 C. La ora 8 erau +30 de grade la Oravița și Reșița, in timp ce minima nopții a fost +6,8 grade la Obarșia Lotrului. In acesta zi […] The post Una dintre cele mai calde nopți de cand exista date: +28,9 grade in Banat appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

