Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Zamolxes din Campina realizeaza in fiecare an diferite proiecte dedicate tinerilor, dedicate comunitații, multe dintre aceste proiecte avand ca scop promovarea cercetarii și a creativitații. Din 15 septembrie 2020, pana la jumatatea lunii martie a anului viitor, Fundația Zamolxes deruleaza…

- Lansarea globala este insoțita de o campanie ce le ofera jucatorilor șansa de a caștiga un monitor ROG Swift 360Hz și de a face echipa online cu Bugha, campionul Fortnite World Cup din 2019. Pe scurt ROG Swift 360Hz PG259QN, cel mai rapid monitor de gaming din lume, va fi disponibil pe plan global in…

- Lansarea filmului „Tenet“, regizat de Christopher Nolan, va avea loc in 26 august, in multe tari din Europa, Asia si America latina. In Romania, filmul va putea fi vazut dupa redeschiderea cinematografelor, potrivit news.ro.

- In Romania, a fost pusa in funcțiune o linie de producție de teste rapide pentru depistarea anticorpilor virusului SARS-CoV-2. Lansarea oficiala va avea loc joi, 20 august.Compania S.C. RomLab S.R.L. in parteneriat cu S.C. Sintofarm S.A., cu finanțare din partea unor investitori americani, a pus in…

- ​Inginerul român care tocmai a vândut gigantului IT american Cisco startup-ul pe care îl fondase în Suedia alaturi de 3 cofondatori a povestit, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, cum este sa treci de la statutul de angajat într-o corporație la cel de antreprenor…

- Averea fondatorului Facebook Mark Zuckerberg a urcat la 100 miliarde de dolari dupa lansarea unei noi funcții video, Instagram Reels, care rivalizeaza cu aplicația chineza TikTok, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Succesul primei misiuni SpaceX cu echipaj uman a determinat NASA sa reactioneze foarte optimist cu privire la viitorul misiunilor spatiale cu echipaj uman, transmite luni Space.com. Capsula Crew Dragon, la bordul careia s-au aflat astronautii NASA Bob Behnken si Doug Hurley, a amerizat in Golful Mexic…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au sarbatorit luni, la primele ore ale diminetii, lansarea sondei spatiale Al-Amal (''Speranta'') catre planeta Marte, prima misiunea interplanetara realizata de o tara araba, informeaza AFP. Dupa doua amanari din cauza conditiilor meteo…