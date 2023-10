Puține sedii de Primarii sunt in Romania atat de frumoase ca a celui din municipiul Vatra Dornei. Construcția a inceput in anul 1895 și a fost finalizata la sfarsitul lunii septembrie 1897. Ideea de a se construi un sediu pentru administratia acelor vremuri a apartinut primarului Vasile Deac, care a avut un rol deosebit in […] The post Una dintre ”bijuteriile” municipiului Vatra Dornei stralucește și dupa 126 de ani (foto) first appeared on Suceava News Online .