Una din zece școli din România se află în scenariul roșu Numarul școlilor aflate in scenariul roșu a ajuns marți la 1.889, adica aproape la 11% din total. Dintre acestea 604 sunt numai din București, unde toate cursurile se vor desfașura online in urmatoarele doua saptamani. 284 de unitați de invațamant au mutat cursurile online din cauza cazurilor de COVID-19 inregistrate, iar 1.605 figureaza in acest scenariu fiindca fie in localitatea in care funcționeaza sunt mai mult de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, fie in școlile respective se executa diverse lucrari de reabilitare. Statistica de la Ministerul Educației arata ca pe 20 octombrie, la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 octombrie, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele școlare județene (inclusiv al municipiului București), se inregistreaza urmatoarea situație: – 10.790 de unitați de invațamant in Scenariul 1 (S1): participarea zilnica (fața in fața) a tuturor preșcolarilor și…

- 355 de unitati de invatamant isi desfasoara cursurile in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor elevilor la activitati/lectii online, anunța Ministerul Educatiei si Cercetarii. Potrivit datelor transmise de inspectoratele școlare județene, inclusiv de cel al municipiului București, miercuri,…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca un numar de 344 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in scenariul 3, care presupune participarea tuturor elevilor la cursuri exclsuiv online, informeaza Agerpres.Dintre cele 344 de unitati aflate in aceasta situatie, 168 de unitati de invatamant…

- 344 de unitati de invatamant desfasoara cursuri in Scenariul 3 344 de unitati de învatamânt desfasoara cursuri în Scenariul 3, care presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online, iar 4.608 în Scenariul 2, informeaza, joi, Ministerul Educatiei…

- Un numar de 303 unitati de invatamant desfasoara cursuri in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online, informeaza marti Ministerul Educatiei si Cercetarii. Un numar de 303 unitati de invatamant desfasoara cursuri in Scenariul 3, care presupune…

- In cele mai multe din școlile din Romania elevii vin in mod normal la cursuri, adica școlile lor sunt in scenariul verde, arata ultimele statistici de la Ministerul Educației. Astfel, datele transmise de inspectoratele școlare județene, in afara de București arata ca :- 12.981 de unitați de invațamant…

- Un numar de 12.610 unitati de invatamant din Romania vor incepe anul scolar 2020 – 2021 in scenariul 1, 4.892 in scenariul 2, 238 in scenariul 3, iar 7 unitati in scenarii mixte (2 si 3), a informat, ieri, Ministerul Educatiei si Cercetarii, potrivit Agerpres. „In urma propunerilor inaintate de catre…