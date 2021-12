Una din trei femei din Bulgaria este victimă a violenţei domestice- ONG Circa 20 de femei si-au pierdut viata de la începutul acestui an în Bulgaria din cauza violentei domestice, a declarat vineri pentru BTA Julia Andonova, directorul pentru dezvoltare si comunicare al Fundatiei PULSE, organizatie neguvernamentala care ofera servicii sociale victimelor violentei domestice.



Ziua de 10 decembrie este Ziua internationala a drepturilor omului si ultima din 16 zile de actiuni împotriva violentei de gen, a amintit Andonova.



Ea a subliniat ca în Bulgaria nu exista statistici oficiale privind victimele violentei domestice, dar statisticile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația de Femei a Partidului Social Democrat Botoșani a decis sa surprinda frumos adolescenții care beneficiaza de serviciile Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru parinți și copii "Ne trebuie speranța" din satul Manastirea Doamnei și au ales sa sarbatoreasca Ziua Internaționala a…

- Restrictii noi in Italia, din cauza Covid-19. Masuri speciale in taxiuri, trenuri si autobuze Italia a inasprit masurile de siguranta sanitara in taxiuri, trenuri si autobuze, ca urmare a numarului tot mai mare de cazuri de coronavirus. Ministerul Sanatatii si Ministerul Infrastructurii au decis ca…

- Rata de acoperire vaccinala anti-COVID la nivel national din total populatie - 19,3 milioane de locuitori - este de circa 30%, a informat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita. Romania ramane, astfel, alaturi…

- Descoperire macabra in orașul Anenii Noi. Cadavru unei femei in varsta de 73 de ani a fost depistat in stare de putrefacție avansata, in depozitul unei femei. Totul s-a intamplat, duminica dupa amiaza.

- Comunicat. Astazi, 24 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalitații și cei ai Compartimentului de Informare și...

- Cristiano Ronaldo a fost escrocat de circa 300.000 euro. Steaua de la Manchester United a fost victima unei escrocherii si nu o data... ci timp de mai mult de trei ani. Conturile lui Ronaldo au fost mai usoare cu circa 250.000 lire sterline „gratie” agentei sale de turism. O angajata…

- Papa Francisc a pledat pentru ”integrarea” romilor, în timp ce a vizitat un cartier sarac al comunitații din orașul slovac Kosice, subliniind ca ''plasarea oamenilor în ghetouri nu rezolva nimic'', relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cu putin timp înaintea…