Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport comun al OMS realizat impreuna cu UNICEF, pe date preluate din 165 de tari, arata ca aproximativ 1,8 miliarde de persoane viziteaza sau lucreaza in unitati sanitare care nu dispun de servicii de aprovizionare cu apa de baza. OMS: “aprovizionarea cu apa, salubrizarea si igiena in…

- Una din patru institutii de asistenta medicala din intreaga lume nu dispune de servicii de aprovizionare cu apa, ceea ce supune personalul sanitar si pacientii unui risc mai mare de a contracta noul coronavirus, a avertizat OMS luni, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Una din patru instituții de asistența medicala din intreaga lume nu dispune de apa, ceea ce aduce un risc mai mare de a contracta COVID-19 pentru personalul sanitar și pacienți, a avertizat OMS, luni, noteaza...

- In aceasta perioada dificila cu noul Coronavirus, este bine de știut cat se cheltuie pentru problemele ce țin de sanatate. Cele mai recente statistici privind cheltuielile curente de asistența medicala (publice și private) arata cum variaza cheltuielile pentru asistența medicala in statele membre ale…

- Noua spitale din București si Serviciul de Ambulanta vor asigura asistenta medicala de urgenta pe 30 noiembrie si 1 decembrie, zile libere, cand se sarbatoresc Sfantul Andrei si Ziua Nationala a Romaniei. Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a publicat lista spitalelor care vor ingriji…

- O asistenta medicala a profitat de relatiile pe care le avea si sub pretextul unei investigatii medicale necesare, si-a facut gratuit la spital si testul covid. Apoi i-a trecut brusc boala si a plecat in vacanta in strainatate. Cand vine iarna in Romania. ANM a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Harold Easter, 41 de ani, din Carolina de Nord, a luat o supradoza de cocaina in timp ce era retinut de politisti. Acesta a fost dus la interogatoriu, unde a strigat minute bune dupa ajutor, insa nu i s-a acordat asistenta medicala de urgenta, iar trei zile mai tarziu a murit, transmite CNN.Politia…

- O femeie din Aiud a murit in urma unui accident sambata seara. Aceasta a fost lovita mortal in timp ce se afla pe trecerea de pietoni si a fost aruncata in aer zeci de metri. Este vorba de un cadru medical la Spitalul Municipal din Aiud. In urma impactului, a cazut la circa 20 de metri de locul in care…