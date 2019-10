Una din opt femei poate face cancer mamar. Te-ai gândit că poți fi una dintre ele? Află… Cancerul de san: cum contribuie tehnologia la depistarea și tratarea cu succes a tumorilor maligne mamare Oncologia mamara este unul dintre cele mai dinamice domenii ale medicinei: numeroase studii in defașurare, medicamente noi, tehnologii moderne destinate radioterapiei – toate acestea sunt menite sa vina in sprijinul celor 2,1 milioane de femei diagnosticate anual cu cancer. Din fericire, cancerul mamar este printre afecțiunile maligne cu cele mai mari șanse de tratament și vindecare pe termen lung. Insa condiția esențiala pentru a surprinde orice eventuala tumora in stadiu incipient și pentru… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Este cel mai frecvent dintre cancere, poate migra si la alte organe si inregistreaza cel mai mare procent de mortalitate. Care sunt cifrele infioratoare despre cancerul de san si de ce trebuie sa ne ferim.

