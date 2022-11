Una din marile universități din România trece la cursuri ONLINE din cauza COSTURILOR la energie Una din marile universitați din Romania trece la cursuri ONLINE din cauza COSTURILOR la energie Una din marile universitați din Romania va trece la cursuri online de la sfarșitul lui noiembrie pana la jumatatea lunii martie, din cauza costurilor mari la energie. Toate cele 12 facultati ale Universitatii din Craiova vor intra in sistem de predare online incepand cu 28 noiembrie pana pe 19 martie 2023, insa examenele se vor […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Decizia a fost luata in unanimitate de membrii Senatului Universitatii la propunerea facultatilor, pe motiv ca trebuie valorificata infrastructura creata in acest sens pe perioada pandemiei de Covid-19.„Hotararea de a intra in on-line a fost luata la propunerile facultatilor. Deci prin consultarea celor…

- Toate cele 12 facultati ale Universitatii din Craiova vor intra in sistem de predare on-line, incepand cu 28 noiembrie pana pe 19 martie 2023, insa examenele se vor tine fata in fata.

