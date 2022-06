Stiri pe aceeasi tema

- Boris Bondarev, consilier al misiunii Rusiei la biroul Natiunilor Unite de la Geneva, a demisionat din functie, afirmand ca ”nu a fost niciodata atat de rusinat” de tara sa si l-a condamnat pe Vladimir Putin pentru ”razboiul sau agresiv” impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Boris Bondarev, consilier…

- Eșecul militar al Rusiei in tentativa de cucerire a capitalei Ucrainei era inevitabil pentru ca, in ultimii ani, trupele rusești nu s-au mai confruntat cu un inamic puternic, spune un fost mercenar care a luptat alaturi de armata Moscovei ca parte a Grupului Wagner (așa-zisa armata privata a lui Vladimir…

- Cancelarul german Olaf Scholz va trebui sa ceara parlamentului un vot de incredere, daca partidele de opoziție decid sa voteze „pentru” a furniza arme Ucrainei. Asocisții și partenerii de guvernare ai cancelarului il acuza de indecizie in problema Ucrainei. Olaf Scholz a declarat, recent, ca ucrainenii…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca armata Rusiei nu va opri atacurile pe durata noilor negocieri cu reprezentanții Ucrainei. De altfel, la nicio runda de negocieri nu au fost oprite operațiunile militare de atac. Serghei Lavrov a afirmat ca, la prima runda a negocierilor, presedintele…

- Cu decizia de a intra in razboi cu Ucraina, Vladimir Putin „si-a scurtat clar zilele la putere”, a declarat Leonid Volkov, un apropiat al lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al presedintelui rus, noteaza AFP, citata de Agerpres. Prin invadarea Ucrainei, „Putin a facut sa scada in mod clar probabilitatea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, vineri, ca ii va transmite omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul convorbirii telefonice pe care o vor purta in cursul zilei, ca impreuna cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, trebuie sa faca un pas pentru a aborda problemele legate de…

- Rusia va propune, in cadrul viitoarelor negocieri, un summit al președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, precum și un acord politic care sa includa elementele stabilite, conform Mediafax. „Vom aplica o strategie in doua etape pentru reducerea conflictului: una dintre etape este de tip militar,…

Presa franceza a publicat, miercuri, imagini cu președintele Emmanuel Macron imbracat in hanorac și blugi, nebarbierit, pe stil Zelensky. Jurnaliștii de la BFM noteaza, pe Twitter, ca „Efectul Zelenski" a ajuns la Palatul Elysee.