Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frumoase biserici vechi de lemn din țara se afla in in județul Suceava mai exact in satul Colacu din comuna Fundu Moldovei. Este vorba de Biserica de lemn „Sfantul Nicolae” un lacaș de cult ortodox construit in anul 1800. Edificiul religios se afla localizat pe malul stang al raului…

- Icoane provenite de la Biserica de lemn din Corund, sunt restaurate in atelierul Muzeului Judetean Satu Mare. Ceea ce face cu adevarat special lacasul de cult din Corund sunt picturile interioare, ce dateaza de la inceputul secolului XIX, si care frizeaza canoanele ortodoxismului. Biserici cu picturi…

- Puțini știu ca in județul Suceava se afla cea mai bine conservata biserica de lemn din țara. Este Biserica ”Sf. Mercurie și Ecaterina” din Radașeni construita la inceputul secolului al XVII-lea. Edificiul religios se afla localizat in cimitirul satului și are hramul Sfantul Mercurie și Sfanta Ecaterina,…

- Aglomeratie la sfintirea unei biserici de rit vechi din Galati. Peste 300 de enoriasi au ignorat distanta sociala si au stat unii langa alții in ciuda rugamintilor politistilor de a lasa doi metri intre ei.

- Pe 30 august o biserica din Hong Kong a organizat o intalnire online folosing programul Google Meet, pentru a discuta relatia stat-biserica, moment in care trei utilizatori necunoscuti care s-au identificat ca fiind din partea guvernului chinez au incercat sa se alature sesiunii. Webinarul intitulat…

- In aceasta saptamana, Radio Maria transmite sfintele liturghii greco-catolice de dimineata (ora 8:00) din Biserica greco-catolica „Sfantul Anton” (luni, miercuri, joi, vineri, sambata), Baia Mare și din Biserica greco-catolica „Preasfanta Inima a lui Isus și Inima Imaculata a Mariei”, Mocira (marți).…