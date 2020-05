Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele mai mari fabrici din municipiul Sibiu, Continental, are patru angajati confirmati cu COVID-19 si alti 59 trimisi in izolare, a informat vineri, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan. "In ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul unei companii producatoare de componente…

- Barbatul infectat cu COVID-19 din caminul de varstnici din municipiul Medias a fost internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, singurul care trateaza pacienti adulti confirmati pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, a precizat marti, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan,…

- In cadrul Spitalului General Cai Ferate CF Sibiu, au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV 2, patru persoane angajate in cadrul spitalului, respectiv trei asistenti si o infirmiera, precum si doi pacienti, motiv pentru care DSP a dispus inchiderea unitatii sanitare.Potrivit unui comunicat…

- Alți patru angajati de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Sibiu au fost confirmati pozitiv cu virusul Covid-19 si internati la Spitalul Judetean de Urgenta, a...

- Un numar de 32 de angajati din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, Spitalul CF si de la Serviciul de Ambulanta Sibiu sunt infectati cu COVID-19, potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii, remis marti catre AGERPRES. Cele mai multe cadre medicale infectate cu noul coronavirus sunt in Spitalul…

- 22 de angajati de la o fabrica de produse medicale din judetul Sibiu au fost internati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta cu diagnosticul COVID-19, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan, citata de Agerpres.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a anuntat, marti, ca numarul deceselor cauzate de coronavirus in randul varstnicilor internati la Centrul privat de Ingrijiri Batrani ‘Sf. Ilie’ din municipiul Galati a ajuns la 18. Potrivit sursei citate, alte 72 de persoane sunt pozitive la COVID-19 si sunt…

- Peste 2.300 de persoane se afla in izolare la domiciliu si aproape 400, in carantina, numarul acestora fiind in scadere fata de ziua precedenta, in timp ce numarul persoanelor confirmate cu COVID-19 in judetul Vrancea este in crestere, ajungand la 90 de cazuri, potrivit raportarii Prefecturii. ‘In judetul…