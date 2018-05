Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meterologie (ANM) anunta vreme deosebit de calda, cu temperaturi peste valorile normale pentru aceasta perioada, de sambata pana marti, in majoritatea regiunilor tarii. Sambata, vremea va fi in general frumoasa si deosebit de calda in cea mai mare parte a tarii,…

- Programul prin care copiii primesc o masa calda la școala a inceput și in Arad, la școala "Ilarion Felea". Startul ar fi trebuit dat inca de anul trecut, dar pana acum nu exista un spațiu adecvat.

- Meteorologii anunta ca urmatoarele zile vor fi deosebit de calde, cu temperaturi care ajung si la 26 de grade Celsius, iar vremea se va mentine asa toata saptamana. Luni noapte vor aparea si ploile, in partea de vest, nord si centrul Romaniei, dar vor fi trecatoare. „In urmatoarele zile, vremea se mentine…

- Meteorologii anunța ca, în zilele urmatoare, temperaturile vor continua sa creasca la Cluj-Napoca, fiind anunțate maxime termice de pâna la 20 de grade. Totuși, se anunța și câteva precipitații.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 14 grade Celsius și 2…

- Doar 600 de salariati din Complexul Energetic Oltenia mai beneficiaza de masa calda, ceilalti pana la 13.300 primind tichete de masa. Masa calda se mai acorda in ultimii ani doar in zona Motru, la carierele Rosiuta si Lupoaia. Sorin...

- Sute de locuitori ai Capitalei au venit cu familiile in parcul Valea Morilor, pentru a se bucura de primavara.In timp ce unii au ales sa faca plimbari pe jos, altii au decis sa inchirieze biciclete: "Ne plimbam in jurul lacului, admiram natura, am iesit cu nepoteii".

- Radu Urda spune ca factura de-acum l-a dat peste cap, mai ales ca anul trecut, in februarie, nu a avut de platit decat 850 de lei, „iar atunci au fost cateva zile de frig serios, nu ca acum”. Factura aferenta lunii decembrie, pentru aceeasi locuinta de 75 de mp, a fost de 589 lei.…

- Productia industriala a crescut cu 8,2% ca serie bruta in 2017 comparativ cu anul precedent, datorita cresterilor celor trei sectoare industriale, respectiv industria prelucratoare (+8,9%), industria extractiva (+5,9%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer…