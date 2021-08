Stiri pe aceeasi tema

- Atletul Alexandru Novac a obținut un rezultat de excepție la Tokyo. Romanul s-a calificat, miercuri, in finala de la sulița, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu cea mai buna performanta personala a sezonului. Novac a reusit in calificari cea mai buna aruncare personala a sezonului, de 83.27 metri,…

- Luptatoarea romana Kriszta Tunde Incze a fost invinsa de Aisuluu Tinibekova, marti, in sferturile de finala ale cat. 62 kg, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar va evolua in recalificari dupa ce kirgiza a ajuns in finala. Tinibekova, principala favorita a categoriei, este campioana mondiala…

- Inotatorul David Popovici (16 ani) nu a obtinut, vineri, calificarea in semifinalele probei de 50 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Romanul s-a clasat pe locul 8 in seria a sasea, cu timpul 22.77. La general, Popovizi s-a clasat pe pozitia a 40-a in serii. In semifinale au acces primii…

- Judoka Vladut Simionescu a ratat, vineri, calificarea in sferturile de finala, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romanul a fost invins de Yakiv Khammo, din Ucraina, scor 1-0. In primul meci, disputat in șaisprezecimi, Simionescu l-a invins prin ippon de libianul Ali Omar. Andreea Chitu (cat. 52 kg)…

- Romania a terminat pe locul 6 finala de la 8 plus 1 feminin, la Tokyo. E a doua ediție in ultimii 41 cand nu urcam pe podium dupa Londra 2012 in aceasta proba. Marian Ursescu, șeful departamentului sporturi de la Gazeta Sporturilor și unul dintre reporterii GSP prezenți la Jocurile Olimpice, a fost…

- Echipajul de dublu rame feminin, format din sportivele Adriana Ailincai si Iuliana Buhus a ocupat locul 3 in finala B, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Astfel, ele au incheiat pe locul 9 la general. Finala B, desfasurata joi la Sea Forest Waterway, a fost castigata de Australia – 6min56sec46/100, urmata…

- Canotorii Marius Cozmiuc (28 de ani) și Ciprian Tudosa (24 de ani) au devenit astazi vicecampioni olimpici la dublu rame și au adus a patra medalie pentru Romania la Jocurile Olimpice. ”E un vis devenit realitate”, a declarat Ciprian Tudosa, in varsta de 24 de ani, pentru jurnalistul Marian Ursescu,…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg) va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca nu va trimite sportivi la competitia polisportiva din Japonia, potrivit Agerpres. ''Kriszta Incze va reprezenta Romania in Japonia! Republica Populara…