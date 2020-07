Una albă, una neagră, de la greci Grecii schimba, inca o data, regulile de intrare in tara. Ultima atentionare venita din partea autoritatilor elene spune ca de miercuri dimineata (in loc de marti), ora 06:00, toti turistii care vor intra in Grecia prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis pentru moment, vor trebui sa prezinte un test negativ pentru COVID-19, prelevat cu cel mult 72 de ore inainte. Grecia, noi masuri pentru romani In schimb, pana marti, formularul electronic (Passenger Locator Form) ce trebuie completat cu cel putin 24 de ore inainte de a ajunge in Grecia nu va mai fi disponibil… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

