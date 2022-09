Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, despre o prelungire a plafonarii pretului la carburant, ca urmeaza ca in sedinta de coalitie de saptamana viitoare sa se ia o decizie, el precizand ca vor face o analiza care sunt elementele de evolutia a preturilor la carburanti, care este evolutia pretului…

- Guvernul avea pe ordinea de zi a sedintei de miercuri analiza privind stadiul elaborarii proiectului ordonantei de urgenta privind masurile din domeniul energiei, insa premierul a anunțat ca aceasta va fi discutata intr-o alta ședința de guvern, joi .

- Guvernul a semnat proiectul cu masuri fiscale, prezentat anterior de catre Profit.ro, care prevede, printre altele, ca noutați de ultim moment, ca impozitul specific va fi eliminat de la 1 ianuarie 2023, nu de la 1 august 2022, iar firmele care vor trebui sa renunțe la impozitul specific nu vor mai…

- Ordonanta de modificare a Codului Fiscal intra, miercuri, in prima lectura in Guvern. Premierul Nicolae Ciuca a declarat in sedinta ca este foarte clar ca avem nevoie de decizii coordonate si discutate la nivelul institutiei guvernamentale si avem nevoie ca solutiile sa poata fi acceptate. ”In ultima…

- Mult anunțata reducere cu 50 de bani a litrului de carburant la pompa nu doar ca nu a avut loc, dar majoritatea stațiilor peco au pastrat prețurile. Exista o singura excepție. Prima zi in care poate fi aplicata decizia guvernamentala de reducere cu 50 de bani a prețului benzinei sau motorinei nu a adus…

- Pentru a-i incuraja pe comercianții de carburant sa ofere cumparatorilor reduceri de 0,5 lei la fiecare litru de motorina sau benzina cumparat in perioada iulie – septembrie anul acesta, Guvernul a adoptat acum cateva minute o ordonanța de urgența cu un mecanism de compensare. Revanzarea carburanților…

- Guvernul a decis sa subventioneze cu 25 de bani per litru carburantii, restul de 25 de bani, pana la deducerea totala de 50 de bani, fiind suportati de benzinari. OUG adoptata de Guvern arata insa ca sutele de mii de romani cu masini pe GPL au fost uitati. In Romania sunt inmatriculate 7,6 milioane…

- Virgil Popescu a aratat ca Ordonanta prevede reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti, 25 de bani vor fi suportati de bugetul de atat si 25 de bani va fi o reducere voluntara pe care voluntar o vor aplica lanturile de benzinarii, in cazul in care doresc sa ia si aceasta reducere de la buget…